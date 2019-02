CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Minaccia di gettarsi dal ponte di Boara, dall'argine c'è chi lo invita brutalmente a buttarsi: potrebbe scattare la denuncia per istigazione al suicidio. «Buttati pagliaccio, almeno la facciamo finita, viene riaperta la strada e ce ne andiamo finalmente a casa». E' questa la frase agghiacciante rimbalzata di bocca in bocca mercoledì pomeriggio davanti al dramma del 38enne che minacciava di buttarsi nell'Adige in preda a una grave depressione dopo la dolorosa vicenda della fine del matrimonio e la separazione che lo tiene lontano dai figli....