Minacce di morte al direttore Esu: niente convegno sulle foibe

IL CASOPADOVA Un faccia a faccia violento, durato un quarto d'ora in tutto, ma nutrito da odio e da minacce di morte tali da far rinviare la presentazione di un fumetto per preservare l'ordine pubblico. È il succo del terrore vissuto ieri dal direttore generale dell'Esu di Padova, l'azienda regionale del diritto allo studio, Stefano Ferrarese, affrontato a muso duro e minacciato sotto il proprio ufficio da un manipolo di studenti che protestavano contro la decisione del dg di concedere uno spazio all'interno della residenza Ederle, di...