Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Come anticipato ieri, la Regione metterà in campo i test rapidi salivari per effettuare esami a campione nelle scuole, e non solo per arginare i focolai una volta accertati. È una svolta, ma come funzionerà? E soprattutto, quanti tamponi salivari saranno effettuati? Domande a cui ha risposto ieri la Regione. «Si tratta - secondo il vicepresidente Riccardi - di un'utile misura preventiva che vedrà il coinvolgimento della Protezione civile...