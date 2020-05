PREVENZIONE

UDINE Un primo passo verso l'obiettivo annunciato dal vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, all'alba della fase due, cioè quello di arrivare a una capacità di 5-6mila tamponi al giorno. Da questa settimana, infatti, all'interno del laboratorio dedicato dell'ospedale Cattinara (a Trieste) arriverà un nuovo macchinario che sarà in grado di aumentare la quota giornaliera di tamponi analizzare di almeno mille unità. «Così saremo capaci di arrivare a circa 4mila test processabili in 24 ore», ha annunciato Riccardi. «Si tratta di uno strumento che al suo interno contiene già il reagente che serve a determinare la presenza o meno del Coronavirus e quindi che permette di velocizzare di molto le operazioni». Sarà un altro soldato in più nella guerra al contagio e nella ricerca degli asintomatici.

Intanto da oggi anche in Fvg inizierà l'operazione a campione che riguarda i test sierologici sulla popolazione. Si parte con le convocazioni, poi da mercoledì via ai veri e propri prelievi. In Fvg l'indagine coinvolgerà un campione 8mila persone, rappresentativo dell'intera popolazione, in quanto stratificato per età attraverso sei differenti classi a partire dai neonati, genere, comune di residenza e settore di impiego. La Croce rossa contatterà da oggi le persone selezionate per lo studio, mentre il sistema sanitario regionale si occuperà dell'esecuzione dei test, della raccolta e del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica predisposta dall'Istat. L'indagine avrà una durata di circa due settimane. «Per facilitare la partecipazione, che è comunque volontaria - hanno spiegato Riccardi e il presidente Massimiliano Fedriga - e aumentare l'adesione abbiamo quindi messo a disposizione per i test ben 21 centri, distribuiti sull'intero territorio regionale. Inoltre, nel caso in cui le persone individuate non potessero uscire di casa, come i soggetti fragili e quelli che presentano sintomi riconducibili al Covid-19, il prelievo verrà effettuato a domicilio da parte dei volontari della Croce rossa». Tutti i test sierologici saranno processati dal laboratorio dell'Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina al laboratorio dell'ospedale di Monfalcone. Il risultato del test sarà comunicato anche alle persone coinvolte nell'indagine che, in caso di esito positivo verranno contattate dal Dipartimento di prevenzione per l'esecuzione del tampone, al fine di verificare l'eventuale stato di contagiosità. Inoltre, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, che sono stati avvisati dell'avvio dell'indagine attraverso una nota della Direzione centrale salute trasmessa attraverso le aziende sanitarie, potranno sapere quali loro assistiti faranno parte del campione attraverso il portale di continuità assistenziale e in caso di risultati positivi saranno contatti dai dipartimenti di prevenzione. «Partecipando a questa indagine nazionale, che punta a valutare la risposta anticorpale raggiunta nei confronti del Covid-19 dalla popolazione, sarà possibile avere un quadro di riferimento della diffusione dell'infezione nel nostro territorio - hanno spiegato Fedriga e Riccardi -. Questi dati si sommeranno a quelli che sono stati raccolti grazie all'azione di test tramite tamponi e consentiranno di comprendere meglio le dinamiche di diffusione del virus e di stimare quanti soggetti potrebbero avere contratto la malattia pur essendo asintomatici».

