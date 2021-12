L'ANDAMENTO

PADOVA A una settimana da Natale, cresce ancora la curva della pandemia e nel Padovano si registra un altro amaro record di casi positivi. Nelle ultime 24 ore si segnalano 1.093 nuovi contagi: mai così tanti dallo scorso anno. Tra dicembre e gennaio 2020 i casi giornalieri oscillavano tra 700 e mille. A lanciare l'allarme è il direttore generale dell'Azienda Ospedale-Università, Giuseppe Dal Ben, che invita i cittadini alla prudenza e alla vaccinazione.

L'EVOLUZIONE

«Padova è tra le province più colpite del Veneto ammette I contagi continuano a correre, ma la pressione ospedaliera è stazionaria. Speriamo di raggiungere il plateau della curva almeno sotto questo aspetto. L'unico modo per invertire la tendenza è vaccinarsi, con terza dose per chi è arrivato ai 5 mesi dal completamento del ciclo, e rispettare le norme anti contagio. Non bisogna abbassare la guardia nemmeno durante le Feste, cerchiamo di fare attenzione anche quando incontriamo i parenti».

Sono 142 i ricoverati attualmente in Azienda ospedaliera, di cui 33 in terapia sub-intensiva e 29 in terapia intensiva. Stabile il loro identikit: per lo più giovani e non vaccinati (il 75%). A girare, a parte il caso di Omicron isolato qualche settimana fa, è sempre la variante Delta. «In terapia intensiva vanno a finire i giovani non vaccinati, a cui auguriamo di cavarsela, ma non sempre è una passeggiata specifica Dal Ben. Nelle ultime 24 ore sono stati ricoverati otto nuovi pazienti Covid, tutti adulti». In rianimazione c'è anche un 33enne non vaccinato, tre i bambini assistiti in Pediatria e un centenario è a Malattie infettive.

I TEST

È prevista oggi l'apertura del nuovo punto tamponi dell'Azienda, nel parcheggio di via San Massimo. Le prenotazioni sul sito aopd.veneto.it sono state aperte ieri. Non appena diventerà pienamente operativo, chiuderà il punto blu a Malattie infettive. La prossima settimana, inoltre, sarà realizzata una seconda tensostruttura dedicata ai test per i minori. Intanto ieri, allo stadio Euganeo, è arrivato il team sanitario di militari a supporto del servizio di screening dell'Ulss. Coordina l'attività per il Veneto il colonnello Sergio Garofalo, direttore del Dipartimento militare di medicina legale di Padova. «Complessivamente sono nove i team nelle provincie del Veneto sottolinea Garofalo All'Euganeo abbiamo aperto una linea per garantire i tamponi agli studenti. L'obiettivo è dare supporto al sistema sanitario nazionale, vista l'elevata presenza di contagi nelle scuole».

LA CAMPAGNA

Importante anche il contributo per la campagna vaccinale: dal 22 aprile a oggi all'ex ospedale militare sono state effettuate circa 65mila somministrazioni. Secondo l'ultimo bollettino di Azienda Zero, attualmente risultano positive 12.478 persone. Si è verificato un decesso tra giovedì e venerdì, ma allargando lo sguardo all'ultima settimana si contano complessivamente 20 morti per Covid. In Azienda ospedaliera sono morti tre pazienti anziani in Terapia intensiva negli ultimi tre giorni. Negli ospedali del territorio sono ricoverati 223 pazienti, ai quali si aggiungono 29 assistiti nelle strutture di comunità di Camposampiero, Conselve e Piove di Sacco.

Sul fronte vaccinazioni, prosegue la campagna di somministrazione della terza dose. Da qui a febbraio sono ancora liberi 68mila posti su 312mila finora messi a disposizione. A seguito dell'entrata in vigore del Super green pass, marcia spedita anche la somministrazione delle prime dosi. Sono circa 400 i neo vaccinati che ogni giorno accedono agli hub del territorio.

Elisa Fais

