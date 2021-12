Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROUDINE Un migliaio di persone controllate fra sabato e domenica, altre verifiche a campione ieri, al debutto della stretta voluta dal Governo sul green pass base obbligatorio per salire su bus, corriere e treni. E sono arrivate anche le multe per il mancato rispetto delle normative sul certificato verde, oltre a quelle per l'assenza di mascherina.IL PREFETTOIl prefetto di Udine Massimo Marchesiello sottolinea lo sforzo corale delle...