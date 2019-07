Mille maiali semipesanti in più a Povoletto il progetto del rilancio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ZOOTECNIAPOVOLETTO Svolta in vista nell'allevamento gestito dalla società agricola Cecutti Rino&C a Salt di Povoletto. Un'azienda familiare, che può contare su un totale di 65 ettari. Come si legge nello studio presentato in Regione per la verifica di assoggettabilità alle procedure di valutazione di impatto ambientale, oggi l'azienda alleva sia vacche da latte, in una stalla «ormai circoscritta dall'agglomerato residenziale ed in fase di chiusura per l'inevitabile incompatibilità realizzatasi con il contesto urbano» sia maiali, che...