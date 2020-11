LA MANIFESTAZIONE

BELLUNO Arrabbiati, esasperati, in lacrime. In mille ieri sera a urlare la propria disperazione in piazza dei Martiri. La linea tra negazionismo e richiesta di confronto alla politica è sottile, a tratti ha prevalso l'una sull'altra ma, d'altra parte, non c'erano regole. Era la voce di chi voleva manifestare il proprio dissenso alle misure imposte dall'ultimo dpcm del Governo. «Ciascuno da questa sera prenderà ciò che vuole è il commento di Massimo Bortoluzzi, titolare dell'Osteria al Ponte e fra gli organizzatori - noi non ci fermeremo qui però. Presenteremo le nostre richieste al sindaco Jacopo Massaro affinché se ne faccia portavoce in Regione. Vogliamo capire con chiarezza cosa vogliono fare e vogliamo spiegare la nostra situazione».

LE REAZIONI

Storie di persone, frammenti di vite in ristorante, dietro il bancone di un bar o in una palestra si sono intrecciate ai discorsi di mamme e di attivisti, tutti ugualmente contrari alla linea di Roma. C'era sospetto e scarsa fiducia rispetto alle normative calate dall'alto, qualcuno ha parlato di libertà sottratta, perfino di morti necessarie. E dopo ogni frase forte, urlata con la voce rotta dal pianto, scrosci di applausi e di urla. Era una piazza arrabbiata, quella di ieri, a momenti forse eccessiva e comunque compatta nelle prime file, quelle di chi urlava, incitava, sventolava striscioni, inneggiava al lavoro che rende liberi e alla dignità. In tutti la percezione del proprio disagio come di qualcosa di più forte del virus che imperversa fuori. In tutti la sensazione di essere controllati e ridotti in prigione e di aver compiuto sforzi vani nel tentativo di adeguarsi alle normative. Non una frase sui morti né sulle terapie intensive piene.

L'OBIETTIVO

«Il nostro scopo era far capire il malcontento delle persone sono le parole di Bortoluzzi che, insieme alla moglie Silvia Zanardo, ha retto le fila della protesta - ci consulteremo e vedremo come proseguire». Tra una testimonianza e l'altra Zanardo ha letto il documento con le richieste da presentare al primo cittadino di Belluno. Ha chiesto alla folla di sottoscriverlo. «Vista e confermata la presenza del virus, consapevoli che ci sia un emergenza in atto, visto l'impegno da parte della popolazione verso l'attuazione delle misure preventive richieste per contenere il contagio ha letto - chiediamo che lo stato di emergenza non ci penalizzi ulteriormente richiedendoci altri sacrifici, che vengano rispettati i diritti costituzionali e umani, bilanciando la salvaguardia della salute rispetto al rischio Covid 19 con il mantenimento della salute psicofisica in senso lato. Ciò viene garantito da molteplici elementi quali socialità, fiducia nel futuro, realizzazione di sé nel lavoro e nelle proprie passioni, la conoscenza della verità, il diritto al lavoro e alla dignità economica personale, il diritto alla manifestazione del proprio pensiero».

LE RICHIESTE

Quindi le richieste, forti e chiare: «Vogliamo che venga stabilito un tempo massimo per la proroga dello stato di emergenza oltre il quale si debba tornare alla normalità, che vengano stabilite regole precise, chiare, di comportamento sociale che siano scientificamente supportate e non dettate da interpretazioni momentanee e incoerenti, perché riteniamo pericoloso lasciarci trattare come esseri non pensanti e privi di capacità di valutazione. Chiediamo che, nel momento in cui ci viene detto di sottoporci a trattamenti sanitari quali uso di mascherine, ci vengano esposti con chiarezza e certificazione gli aspetti indesiderati a cui si rischia di andare incontro». La parola è quindi stata presa da Cristina Muratore, farmacista, che ha scaldato la piazza parlando di «morti necessarie» e dal proprietario della palestra Workout di Belluno, Davide: «Bisogna smetterla di mettere ansia alle persone e ai bambini, la gente non dorme di notte perché ha paura di non poter aprire la propria di bottega il mattino. Se ci fanno chiudere allora ci devono dare i soldi per vivere». Dal fondo, intanto, qualcuno gridava: «No assistenzialismo, vogliamo lavorare».

Alessia Trentin

© riproduzione riservata

