Mille, diecimila, centomila e più occhi sulla provincia. Il protocollo d'intesa del Ministero dell'Interno Mille occhi sulla città a Belluno si potenzia e diventa un caso unico in Italia. Tra gli occhi che vigileranno sul territorio anche il primo sistema di videosorveglianza mobile istituito in una provincia. Le telecamere sono installate sugli autobus Dolomitibus, e riprendono non solo l'interno, ma anche l'esterno: quello che succede nella città. Una sorveglianza mai fatta, fino a oggi, in nessuna città italiana. Non appena l'autista...