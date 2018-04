Mille bòcoli sequestrati agli abusivi Croce Rossa, fondi per beneficenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BOCOLOVENEZIA Un migliaio di rose rosse abusive sequestrate dalla polizia municipale, nel giorno della festa del bòcolo. Solito blitz ai danni di un sistema tanto illegale, quanto flessibile, che sa adattarsi alle esigenze, con extracomunitari, soprattutto bengalesi, capaci di passare dal vendere aste per selfie, stivali per l'acqua alta o fiori (che siano mimose o rose) in un battito di ciglia. A dire il vero, ieri l'impressione è stata che in giro abusivi ce ne fossero meno degli altri anni, soprattutto a Mestre. Ma i numeri forniti...