I CONTROLLI

PORDENONE I più indisciplinati? Sicuramente i militari americano, che continuano a ritrovarsi per trascorrere le serate in compagnia nonostante l'isolamento imposto dall'emergenza coronavirus. I carabinieri della Compagnia di Sacile e della stazione in servizio all'interno della base Usaf ne hanno sanzionati ben 13 nel giro di pochi giorni.

LA CENA PROIBITA

A Roveredo, la sera del 4 aprile, alcuni residenti avevano segnalato schiamazzi e musica ad alto volume nell'abitazione di due militare. In casa c'erano altre quattro persone, tutti alloggiati nella base di Aviano. Erano stati invitati a cena e siccome si sono spostati fuori Comune in auto, sono stati sanzionati con 373,33 euro a testa (se pagano entro 30 giorni). Qualche ora dopo, all'1.30, sempre a Roveredo, è stato soccorso un soldato americano uscito di strada in via IV Novembre a bordo di una Ford Focus. Il 23enne, effettivo ad Aviano, dopo ave sbagliato strada ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro il muro di un garage. Era ubriaco (1,44 grammi/litro il tasso di alcolemia). E si era spostato senza motivo da Fontanafredda, dove risiede. Anche per lui sanzione da 373,33, a cui si aggiunge la denuncia per guida in stato di ebbrezza.

IGNARI DEI DIVIETI

È sempre americano il 26enne domiciliato a Budoia controllato a piedi a chilometri di distanza dal domicilio: stava portando a spasso il cane. Ed è una coppia di giovani americani quella fermata a Polcenigo a notevole distanza da casa. I due stavano passeggiando e ai carabinieri hanno riferito che non sapevano nulla delle restrizioni finalizzate al contenimento dell'epidemia.

IL BARBECUE

Anche nei dormitori della Base Usaf qualcuno non rispetta le regole. I carabinieri che operano all'interno dell'aeroporto hanno sorpreso quattro giovani tra i 18 e 24 anni, di cui due ubriachi, che si erano ritrovati per cucinare carne alla brace. Anche in questo caso si trattava di un assembramento non consentito, dove i ragazzi non rispettavano le distanze minime. L'altro ieri, inoltre, durante i controlli all'ingresso dell'aeroporto, i militari hanno controllato un 67enne pensionato, di nazionalità americana, residente a Pordenone. Ha raggiunto in auto la base Usaf per acquistare generi alimentari all'interno della struttura militare. Non è stato in grado di dimostrate alcuna esigenza lavorativa o qualsiasi altra giustificazione che potesse giustificare lo spostamento da Pordenone ad Aviano.

VADO ALLA NONNA

Sanzionato anche un 17enne di Budoia, recentemente sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di stupefacenti, sorpreso in bicicletta nella zona industriale. Ai carabinieri ha detto che voleva acquistare sigarette, ma quando i militari hanno contattato la madre, hanno scoperto che sarebbe dovuto andare dalla nonna.

I DATI

Nella giornata di lunedì, come si apprende dai dati diffusi dalla Prefettura, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizie locali hanno controllato 660 persone sanzionandone 45. Su 650 attività commerciali monitorate, soltanto una è stata sanzionata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA