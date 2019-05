«Milano fredda? I nostri riusciranno a scaldare tutti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN PARTENZABELLUNO Oltre 500 penne nere della sezione di Feltre in partenza verso l'adunata degli alpini a Milano. «Molti non vogliono perdersi questo evento nel centenario della fine della Grande Guerra» sottolinea il capogruppo della sezione di Feltre Stefano Mariech. LA PRESENZAIl feltrino non farà mancare la propria presenza all'adunata di Milano. I vari gruppi del territorio hanno organizzato corriere per raggiungere la sede dell'evento tutti insieme. Altri alpini invece hanno deciso di organizzarsi in piccoli gruppi o individualmente...