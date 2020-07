LA STRETTA

TRIESTE Il provvedimento è simile a quelli adottati nella primissima fase della pandemia, quando il Friuli Venezia Giulia non era ancora stato toccato dal contagio. Stavolta però riguarda un'emergenza particolare: la netta ripresa dei flussi migratori lungo la Rotta balcanica e l'arrivo in regione di richiedenti asilo provenienti da Paesi ad alto rischio epidemiologico. Per queste ragioni, ieri il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, ha firmato lo stato di pre-allerta su tutto il territorio regionale. Il provvedimento è entrato in vigore ieri. «D'intesa con il presidente della Regione - si legge nella nota diffusa nel pomeriggio di ieri - il vicepresidente ha firmato lo stato di pre-allerta sul territorio del Friuli Venezia Giulia in vista di un rischio emergenza, al fine di fronteggiare l'eccezionale afflusso di migranti nel territorio regionale durante lo stato di emergenza da Covid-19. Come si legge nel decreto, l'adozione dello stato di preallarme, che scatta da oggi, risulta indifferibile in considerazione del fatto che da oltre una settimana il Friuli Venezia Giulia è interessato da un intenso flusso di migranti provenienti da Pakistan, Afghanistan, Bangladesh e Sri-Lanka e altri Paesi extra-Schengen». «La situazione - ha detto il presidente Fedriga - era diventata inaccettabile».

I DETTAGLI

Il provvedimento fa riferimento alla legge regionale 64 del 1986, in base alla quale l'amministrazione regionale assume a propria rilevante funzione quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, dirette a garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione o evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo». Alla Regione, va specificato, non saranno conferiti poteri eccezionali, ma sarà possibile attivare, su indicazione delle singole Prefetture territoriali, la macchina della Protezione civile, esattamente com'è avvenuto nella prima fase dell'emergenza sanitaria. I territori maggiormente toccati dall'emergenza immigrazione sono le province di Udine,, Gorizia e Trieste, vista la vicinanza con il confine sloveno, utilizzato dai migranti come porta verso l'Italia e in questo caso verso il Friuli Venezia Giulia. Per questo la Regione ha scelto la linea del massimo rigore.

