LO SCENARIO

MESTRE Scontro a distanza tra la Lega e il candidato sindaco del centrosinistra Pier Paolo Baretta. Andrea Tomaello, responsabile provinciale del Carroccio, sostiene che il suo partito si impegnerà a «rispedire a casa loro i disgraziati che vendono droga nelle nostre strade tristemente note per spaccio e prostituzione». In che modo? Fermando «gli arrivi incontrollati di migranti troppo spesso positivi al Covid e che vendono morte nelle nostre città». In buona sostanza Tomaello afferma che la droga non arriva a Mestre grazie a ndrangheta e altre organizzazioni mafiose ma con i migranti. E siccome «il sottosegretario Pier Paolo Baretta e il suo Governo nulla fanno per fermarli», ne consegue che risultano «inutili quindi gli sforzi dell'attuale amministrazione comunale che in 5 anni ha sequestrato oltre 60 kg di droga».

Pier Paolo Baretta risponde polemicamente che «la Lega sostiene il sindaco Luigi Brugnaro anche per un secondo mandato. Quindi con quale coraggio adesso il partito di Salvini parla di un problema sicurezza a Mestre, dopo che nulla è stato fatto durante l'amministrazione di cui ora è complice?». Citando i dati del ministero dell'Interno, secondo i quali Mestre è stata invasa dallo spaccio, Baretta sottolinea che «si riferiscono proprio agli anni con Salvini ministro dell'Interno (2018-2019). Quindi se la Lega vuole prendersela con qualcuno per i noti problemi di sicurezza della terraferma, deve prendersela proprio con il sindaco Luigi Brugnaro».

I TEMI DELLA SCUOLA

Ieri Baretta è stato protagonista anche di un incontro sulla ripartenza scolastica, all'Officina del Gusto di Mestre, assieme ad Anna Scani, viceministra dell'istruzione. Proprio ieri Scani ha avuto una riunione con Governo e Regioni per la messa in sicurezza delle scuole a partire dal 14 settembre. Il primo problema affrontato riguarda gli spazi. «Sono stati messi a disposizione dei Comuni - ha esordito Scani - circa 330 milioni di fondi europei, che sono arrivati immediatamente nelle casse insieme ai poteri commissariali. Questi hanno permesso a tanti sindaci di fare lavori di edilizia leggera». Ma il governo ha messo in campo anche risorse per affitti e mobili provvisori. Scani ha sollecitato tutte le forze politiche a collaborare, dispiaciuta per chi utilizza l'emergenza scolastica ai tempi del Covid per fare campagna elettorale. Sulla stessa linea Baretta, che ieri ha esposto i suoi piani sulla scuola nel caso diventasse sindaco. Ci sono tre aspetti. Dal 4 ottobre, il suo schieramento sarà a disposizione della dirigente scolastica che rappresenta il ministero per gestire il fronte scuola. «Bisogna condividere un piano trasporti che riduca i disagi - ha detto Baretta - Ma saremo anche a disposizione totale del Prefetto per gestire la parte sanitaria». Il secondo percorso è pensare a un Comune che si occupi della scuola, del territorio e dei giovani che partecipano alla vita sociale. «Nei giorni scorsi abbiamo parlato del comune a km zero. Dobbiamo avere un'idea precisa delle politiche giovanili e di una socialità di inserimento, accompagnando i giovani verso percorsi sociali per non farli sentire soli. Abbiamo bisogno di rimettere in strada i mediatori culturali, e ristabilire punti di ascolto dentro le scuole». La terza considerazione riguarda il Comune e la Città Metropolitana, dove sarà fatta una valutazione del patrimonio scolastico, come scuole chiuse e spazi inutilizzati.

L'IDEA PEDIBUS

Presente al fianco di Baretta ieri anche Marisa Gruarin, candidata per la Municipalità di Mestre Carpenedo, che pensa all'attivazione del pedibus, un «modo collettivo per accompagnare i bambini in sicurezza di cui la Municipalità può farsi carico». Ma anche a piste ciclabili e percorsi in sicurezza per i ragazzi.

Filomena Spolaor

