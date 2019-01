Migranti, Malta: li prenda l'Europa Il veto di Salvini `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA L'Italia è nell'elenco. Insieme a Francia, Germania, Olanda, Romania, Portogallo e Lussemburgo prenderà una quota dei migranti sbarcati a Natale a Malta (250) e dei profughi ancora sulle navi delle Ong ormeggiate (49) a largo della Valletta. I posti messi a disposizione dai sette paesi, più Malta, però ancora non bastano e a Bruxelles si lavorerà anche oggi per cercare di convincere anche i paesi dell'ex Unione Sovietica - Polonia e Ungheria in testa - a fare almeno una volta la loro parte.AL LARGOLa riunione degli...