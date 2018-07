Migranti, lite Fico-Salvini Ue, stop al fondo rimpatri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASO ROMA È possibile destinare 42 milioni di euro ai rimpatri invece che all'accoglienza dei migranti? Spostare risorse da un capitolo di bilancio all'altro non è facilissimo soprattutto se i soldi arrivano dall'Europa e se hanno una finalità ben precisa che non ne consente un'altra. Nel frattempo, a Vienna si parla già di potenziare le frontiere esterne contro gli sbarchi. «Con l'Austria oggi abbiamo concordato che a settembre la Commissione presenterà la sua proposta per la protezione delle frontiere esterne. Tra ora ed il 2027...