«Migranti, la Ue rischia la fine»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«L'Europa oggi è molto divisa. Chi dipinge la questione migratoria come una questione ad alto rischio per la tenuta dell'Unione europea forse drammatizza, ma non è così lontano dal vero». A dipingere questo quadro allarmante è il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, alla vigilia del vertice decisivo di oggi sui migranti. L'Europa dunque potrebbe sgretolarsi? «Il rischio c'è - ammette Moavero - La divisione tra gruppi di Paesi, la difficoltà a trovare un'intesa e a lavorare insieme, stanno producendo effetti forse più...