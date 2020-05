Intesa vicina nella maggioranza sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri. Dopo un'altra giornata sull'ottovolante, con il muro M5S e la minaccia di dimissioni della ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova (poi rientrata anche per gli interventi del premier Giuseppe Conte e del leader di Italia viva Matteo Renzi), il governo sembra vicino alla soluzione: l'ipotesi è quella di regolarizzare braccianti, colf e badanti stranieri e italiani. Resta però ancora da sciogliere il nodo della durata del permesso di soggiorno per i lavoratori immigrati. Il presidente del Consiglio intanto è alla ricerca di una sintesi che permetta il varo del decreto da 55 miliardi entro la settimana. In realtà l'accordo è ancora molto lontano, gli uffici tecnici dei ministeri sono sommersi di bozze e simulazioni. Il giro di tavolo con le parti sociali è terminato. Ieri è stata la volta di Confindustria. Un incontro al quale non hanno preso parte né il premier Conte e nemmeno Carlo Bonomi, quest'ultimo perché non ancora formalmente in carica. Il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, ha consegnato le richieste degli industriali al governo. Un lunghissimo elenco. Un'agenda alternativa a quella che sta disegnando il governo nel decreto di maggio da 55 miliardi. Un documento che marca ancora di più le distanze tra il governo e gli industriali.

