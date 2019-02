Migranti in provincia, quelli inseriti nei progetti sono 810: la fuga prosegue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERI AGGIORNATIPORDENONE Quasi 1.100 richiedenti asilo registrati in provincia il 31 gennaio 2018. Poco più di 800 (per la precisione 810) oggi. Sono numeri, insindacabili e oggettivi. Ce n'è un terzo: da circa due mesi a Pordenone non è arrivato alcun migrante, il flusso si è totalmente interrotto. La politica delle porte chiuse ha dimostrato di funzionare. Oggi, per un migrante, Pordenone non è più un porto sicuro. Anzi, il percorso per trovare accoglienza in provincia è diventato ricco di ostacoli. In Questura non si ricevono...