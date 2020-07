CAVARZERE Gazebo della Lega in piazza, domani mattina, dalle 9.30 alle 12.30, per raccogliere firme contro «il dislocamento di immigrati nel nostro territorio» e certificare che «Cavarzere non accetta di essere considerata, ancora una volta, terra di nessuno e lembo dimenticato della provincia». La raccolta sarà fatta senza simboli di partito e le firme saranno, poi, inviate al Prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto. Al gazebo saranno presenti anche esponenti regionali e nazionali della Lega con i quali i cittadini potranno confrontarsi su questa nuova emergenza che ha suscitato proteste. A questo proposito il segretario locale della Lega, Marco Grandi, invita anche gli amministratori comunali (di centrosinistra, ndr) ad appoggiare l'iniziativa, anche se, dopo una iniziale presenza al sit-in di venerdì scorso, in piazza della Repubblica, «come sempre, si sono chiusi nel palazzo». A Cavarzere si trovano, attualmente, quaranta profughi, spostati dal centro della Croce Rossa di Jesolo, senza avvertire le autorità comunali, dopo essere stati trovati positivi, ma asintomatici, al Covid 19. Alcuni di loro, la settimana scorsa, per alcune ore, erano stati alloggiati in uno stabile di piazza della Repubblica, in pieno centro, ma erano stati, poi, trasferiti, con gli altri, in due casolari di campagna, in località Rossetta e Rovigata, dove restano in quarantena, in attesa di ulteriore trasferimento, con la sorveglianza H24 da parte dei carabinieri per evitare che i migranti si allontanino.

Diego Degan

