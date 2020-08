Croce rossa e migranti, l'area di via Levantina continua ad essere presidiata dalle forze dell'ordine. Nelle prossime ore dovrebbero riprendere i trasferimenti, sempre a piccoli gruppi, dei richiedenti asilo che raggiungeranno altre strutture della provincia. Si tratta di una decisione voluta dalla Prefettura dopo i casi di contagio ma soprattutto in seguito ai controlli di due commissioni che hanno evidenziato alcune criticità nella struttura. Nel frattempo in città continua a tenere banco il futuro dell'immobile che in molti vorrebbero riconvertire in un centro termale. Critico Francesco Esposito del comitato per la difesa dei diritti civili: «Siamo sempre stati convinti spiega - del fatto che prevenire i problemi, in particolar modo nel settore sanità pubblica, è fondamentale per evitare di incorrere in episodi come quelli verificatisi alla Cri di Jesolo. Per questo motivo ci chiediamo se non sarebbe stato opportuno che l'Azienda sanitaria, su richiesta del sindaco, avesse provveduto a effettuare, sia agli ospiti del campo sia ai dipendenti e collaboratori della Cri, gli esami sierologici o i tamponi prima dello scoppiare del contagio all'interno della struttura. Per lo stesso motivo chiediamo al sindaco Zoggia se siano stati fatti gli stessi esami a tutti i dipendenti delle strutture turistico ricettive di Jesolo. Un modo ottimale di ottenere un duplice risultato: prevenire eventuali contagi e rassicurare cittadinanza e turisti». (G.Bab.)

