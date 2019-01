Migranti, 20 in Italia scontro nel governo Vertice nella notte `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Le posizioni continuano a non cambiare per tutta la giornata. Da una parte la linea intransigente del ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, dall'altra quella morbida del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. In mezzo, però, c'è una novità sostanziale: ieri intorno alle 16.30 sono sbarcati a Malta, dopo 19 giorni, i migranti dalle navi delle ong Sea Watch e Sea Eyea. La situazione nel Mediterraneo si sblocca in mattinata, con l'annuncio dell'accordo raggiunto a Bruxelles (dove è presente il ministro...