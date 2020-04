LA MISSIONE

ASOLO Ha affrontato il primo giorno di lavoro, in rianimazione a Montebelluna, con l'esperienza di un veterano ma l'entusiasmo di un ragazzino. E ha trovato attorno a sé un ambiente positivo, fatto di professionisti carichi e determinati a vincere la battaglia contro il nemico invisibile. Così, dopo il ritorno in campo, il sindaco di Asolo Mauro Migliorini si è raccontato. E, anche se non è di moltissime parole, ha usato quelle che bastano per lasciare chi ascolta con la sensazione che, per lui, quella di ieri sia stata comunque una bella giornata. Soprattutto perché ha avuto la possibilità di mettersi a servizio degli altri facendo qualcosa che gli piace e che sa fare: l'infermiere professionale. Per l'occasione in un reparto covid, indossando una tuta da astronauta nella quale solo il nome sulla schiena ti distingue dagli altri e dalla quale esci, al termine del turno, sfigurato.

«Il mio primo giorno di lavoro è andato bene - spiega Migliorini - ho trovato un'equipe medico infermieristica affiatata e carica». Che per lui un cambiamento importante, ieri, sia avvenuto, è innegabile. Del resto, se è vero che per lo meno una volta alla settimana ha sempre continuato a lavorare con il 118, è altrettanto vero che dal 2014 non era più regolarmente al lavoro. A tenerlo impegnato la carica di sindaco, nel Comune di Asolo. Ma in una situazione di emergenza, vanno fatte determinate scelte. «Continuerò fino a cessate esigenze - prosegue Migliorini - In rianimazione a Montebelluna c'è un clima buono e anche all'interno del personale medico infermieristico c'è un continuo confronto, unito alla ricerca di migliorare l'assistenza».

Per quanto riguarda i malati, un aspetto spicca in modo particolare. «Fra gli otto degenti ci sono anche vari under cinquanta. Non si pensi che sia una malattia che colpisce solamente gli anziani». Nella segreteria della rianimazione lavora Fabio Faccin, ex consigliere comunale a Montebelluna. «Ho visto Migliorini carico di spirito e di voglia di fare, desideroso di iniziare a lavorare». E che non avrà troppo tempo per rinfrescare la memoria e dare una mano in assoluta autonomia e a pieno ritmo è assolutamente indubbio. Se ieri è stato affiancato da Elisa Poloni e Daniela Zonghetti nel ruolo di tutor, non sarà così a lungo. La caposala della rianimazione, Bianca Trento, ha infatti le idee chiare sul suo nuovo rinforzo. «Abbiamo lavorato assieme tanti anni fa, sempre in rianimazione a Montebelluna - spiega la caposala - oggi l'ho ritrovato. Ha fatto il suo primo turno entrando direttamente in zona covid in affiancamento a dei colleghi, ma l'affiancamento non durerà tanto. Anche perché lui non avrà nessun problema. Lo conosco bene, il suo arrivo è una gran bella cosa, ci darà una grossa mano. Del resto, con gravidanze e un infermiere positivo, con malati che continuano ad arrivare e una cronica carenza di infermieri, i rinforzi sono indispensabili. E lui è un uomo di esperienza» .

Intanto, per quanto riguarda la rianimazione di Montebelluna, sono da segnalare anche i numerosi aiuti che si stanno raccogliendo attraverso la croce bianca: dai copri scarpe offerti dalle piscine comunali alle offerte in denaro. «Un signore di Volpago l'altro giorno ha versato 2mila euro - spiega Faccin - e sono numerose le associazioni di calcio amatori che stanno devolvendo all'ospedale i fondi raccolti nel corso dell'anno con le multe assegnate ai giocatori». Perché, nei momenti più difficili è facile avere le prove che le catene social, anche le più piccole, fanno spesso la differenza.

