IL CASO

BELLUNO Anche Belluno ha ricevuto il lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca. Ma la decisione imposta ieri da Aifa, dopo la segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, di bloccare le dosi provenienti da quel lotto, qui non è stato possibile. Un impedimento che, ieri sera, il direttore del Dipartimento di Prevenzione Sandro Cinquetti ha spiegato in questo modo: «Non possiamo ritirarlo perché non è rimasta nemmeno una goccia di quel vaccino». È stato somministrato, senza riserve, a operatori scolastici e forze dell'ordine del territorio. Si parla di migliaia di persone che però, al momento, non hanno manifestato effetti collaterali gravi. Un'ulteriore tegola che si abbatte sul bellunese che è ritornata ad essere la peggiore provincia del Veneto sul fronte dei contagi e rischia di passare in zona rossa.

I NUMERI

Ieri la provincia ha alzato ancora di più l'asticella: 226 nuovi positivi ogni 100mila abitanti. Perciò, se la proposta di istituire zone rosse sopra quota 250, chiesta dal Comitato tecnico scientifico al Governo, dovesse essere approvata (la decisione del Consiglio dei ministri è prevista per oggi), ecco che per Belluno si metterebbe male. Perché metà della provincia, cioè il distretto 1, è già sopra quota 250 tanto che si è deciso di chiudere le scuole, dalla seconda media in su, a partire da domani. In questo contesto si aggiunge il grattacapo AstraZeneca. «La sospensione di utilizzo per noi non vale perché l'abbiamo già fatto fuori tutto ha precisato il dottor Cinquetti L'abbiamo utilizzato dalla seconda metà di febbraio fino a ieri (mercoledì per chi legge, ndr). Quindi Forze dell'ordine e operatori scolastici». L'azienda sanitaria sta monitorando le persone a cui è stato somministrato e, al momento, «non c'è nessuna evidenza di effetti collaterali gravi come quelli segnalati altrove». Ma quante persone hanno ricevuto il vaccino del lotto incriminato? «Domani (oggi per chi legge, ndr) lo verificheremo nel dettaglio» ha tagliato corto il direttore del Dipartimento. È probabile, però, che siano più di mille. Si tratta, infatti, delle dosi che sono state somministrate dalla seconda metà di febbraio in poi, probabilmente lo stesso lotto che l'Usl 1 aveva annunciato il 15 del mese scorso, quando aveva parlato di 1500 dosi di AstraZeneca ferme a Mestre.

DESTINATARI

Si tratta del vaccino che è stato somministrato agli operatori scolastici domenica 21, lunedì 22 e martedì 23 febbraio tra Belluno, Feltre, Agordo e Tai di Cadore. Le Forze dell'ordine, invece, hanno cominciato a vaccinarsi dalla prima settimana di marzo al ritmo di 90 persone al giorno. I destinatari di quel lotto, seguendo questo ragionamento, dovrebbero essere superiori alle mille unità. «Noi non sappiamo chi l'abbia ricevuto ha comunicato ieri sera il questore Lilia Fredella Posso dire che le reazioni al vaccino sono state quelle previste. Circa il 25-30% degli agenti ha avuto febbre o dolori a gambe e braccia. Niente più di questo». La vaccinazione delle Forze dell'ordine è cominciata dalle persone più esposte. Dagli agenti che pattugliano il territorio o hanno più contatto con il pubblico. Per questo motivo il questore non l'ha ancora ricevuto: «Sarò una delle ultime a farlo. Un po' mi dispiace, avrei preferito farlo prima per tranquillizzare gli altri». Aifa ha precisato che «non è stato stabilito alcun nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e gli eventi segnalati». Ma la paura tra le persone rimane e il lotto sospeso di AstraZeneca entrerà sicuramente, a pieno titolo, tra i pretesti dei no vax per dire no al vaccino anti-covid. «Tengo a ritenere che si tratti di una cosa di scarso rilievo ha rassicurato il dottor Cinquetti Come impatto per noi è uguale a zero. Sono operazioni di farmaco-vigilanza, non si basano su alcun costrutto clinico. Succede anche con il vaccino anti-influenzale».

Davide Piol

