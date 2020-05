IL SEQUESTRO

VENEZIA Un camaleonte dell'impresa: dalle grandi opere di edilizia commerciale ai servizi di lusso, dai cantieri alle mascherine anti Covid. Un business, questo, in cui un noto imprenditore del Veneziano, si era buttato solo negli ultimi giorni. «È tutto chiuso, dobbiamo fare pur qualcosa», ha spiegato ai microfoni di Striscia la notizia, nel servizio di Moreno Morello andato in onda mercoledì sera. Il problema è che quelle mascherine, però, sia chirurgiche sia quelle filtrate, Ffp2 e Ffp3, non avevano la certificazione europea. Non erano passate, quindi, al vaglio dell'Istituto superiore della Sanità e, di fatto, non potevano essere vendute: in una parola, quindi, abusive. I finanzieri, che stavano pedinando i suoi movimenti da giorni, per controllare l'esatta origine di quei dispositivi di protezione individuale, sono risaliti al magazzino nel Padovano in cui si riforniva: le fiamme gialle lagunari hanno quindi sequestrato oltre 102mila mascherine dubbie che, l'imprenditore veneziano, aveva già acquistato per una cifra intorno ai 300mila euro. Sulle sue tracce, appunto, anche il tg satirico di Canale 5: l'inviato di Striscia, infatti, si è fatto raccontare dall'uomo di un altro ordine corposo: «Giovedì ne ritiro un milione». Ordine che, però, con ogni probabilità rimarrà congelato dopo l'operazione dei finanzieri. L'imprenditore, già noto perché in passato era tra i finanziatori della maxi impresa commerciale Agrivillage che sarebbe dovuta sorgere a Musile di Piave, è stato denunciato per frode in commercio.

Le mascherine, pronte a essere vendute a negozi, ma anche ospedali e farmacie, riportavano un marchio Ce irregolare, privo cioè del codice identificativo dell'organismo certificatore, che deve necessariamente essere apposto al di sotto del simbolo. Inoltre, mancava tra i documenti la dichiarazione di conformità valida per l'immissione dei dispositivi sul mercato e l'autorizzazione rilasciata dall'Inail. Insomma, i dispositivi di protezione individuali che passavano da Padova e Venezia avevano come garanzia solo un Certificato di Compliance. Documento valido, attenzione, ma che costituisce solo una pre-analisi della documentazione tecnica fornita da chi le produce, senza alcun esame effettivo del prodotto. Oltre all'imprenditore veneziano, anche il collega padovano è stato denunciato per lo stesso reato. Le mascherine sequestrate verranno quindi fatte analizzare e se, come successo per altri casi nel Portogruarese e in porto a Venezia, se non risulteranno avere problemi di altra natura (cioè, nella peggiore delle ipotesi, il rilascio di sostanze tossiche) saranno donate alla protezione civile.

