Mieli rende onore alla Fallaci: «Un modello di giornalismo»

INFORMAZIONE DI IERI E OGGIPORDENONE Chi ieri si fosse recato nel Teatro Comunale per ascoltare una bella storia biografica di Oriana Fallaci da parte di Paolo Mieli, che ne fu collega, direttore e amico, sarà rimasto (crediamo piacevolmente) spiazzato. Perché Mieli è partito da lontano, dalla storia dei giornali, per spiegare cos'è la libertà di stampa e per parlare poi della giornalista Oriana Fallaci, lasciando (giustamente) fuori dal discorso gli aspetti personali e privati della donna.DALLE ORIGINIE allora ecco che i giornali nascono...