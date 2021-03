CAVALLINO-TREPORTI

Un protocollo d'intesa tra Cofidi Veneziano, il consorzio fidi di riferimento della Confartigianato Metropolitana, e il Comune di Cavallino-Treporti per favorire il microcredito per le imprese artigiane in difficoltà a seguito della pandemia. È l'accordo sottoscritto nei giorni scorsi nel municipio di Ca' Savio per sostenere le imprese artigiane del litorale alle prese con la crisi e il crollo del fatturato che ha registrato punte del 56% per il comparto alimentare e una media del 26% per il settore edile.

«Il nostro territorio - spiega Damiano Nardin, delegato di zona di Confartigianato - si caratterizza per una forte componente del comparto delle costruzioni dato che due imprese su tre delle 250 aziende del litorale operano nell'edilizia. Numerose sono anche le aziende di installatori impianti elettrici e idraulici, legno e officine meccaniche. Per certi versi la situazione del nostro territorio è molto simile a quella del centro storico di Venezia, entrambe economie a forte vocazione turistica e che più di altre hanno patito la crisi da pandemia». A queste aziende si aggiungono quelle legate alla stagionalità che hanno avuto maggiori difficoltà e, con molta probabilità, avranno ulteriori problemi anche all'inizio della prossima stagione. «Il periodo e la perdurante incertezza - prosegue Nardin - non consentono di programmare la stagione turistica, creando una situazione che si riflette inevitabilmente sulle oltre 80 imprese operanti nella manutenzione dei campeggi e delle altre strutture ricettive. E il volano economico attivato dall'entrata a regime dagli incentivi fiscali Ecobonus, pur importante, almeno per il momento non compensa il calo di fatturato delle aziende che, per il comparto casa, si attesta mediamente sul 25%. La situazione è ancora più pesante per le attività legate ai servizi alla persona e al comparto alimentare, dove la diminuzione di fatturato registrata è rispettivamente del 35% e del 56%».

Da ciò l'importanza dell'accordo sottoscritto nei giorni scorsi a Ca' Savio. «A molti può servire una boccata di ossigeno con il supporto dei Cofidi - conclude Nardin -. Il Comune ha dimostrato di essere sensibile ed ha erogato un contributo che agisce da moltiplicatore fino a 12 volte il credito richiesto dall'impresa. Un'opportunità per investimenti e per liquidità da non trascurare in questi momenti». Le imprese interessante potranno rivolgersi direttamente negli uffici di Confartigianato.

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA