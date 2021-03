LA PROPOSTA

BELLUNO L'istituzione di micro zone rosse sul territorio? La proposta del sindaco di Belluno Jacopo Massaro divide i colleghi del Bellunese. C'è chi dice no. Ma c'è anche chi dice «perché no?», e chi accoglie l'ipotesi sottoscrivendola con decisione. Insomma, i primi cittadini non la pensano allo stesso modo e si dividono tra rigoristi e moderati. Massaro ieri dalle pagine di questo giornale si era detto favorevole a valutare misure di contenimento speciali per il virus, pensando anche all'istituzione di zone rosse in certe parti della provincia. In quelle dove i contagi sono maggiori, va da sé.

Borgo Valbelluna, guidato da Stefano Cesa, è d'accordo. I dati nel suo comune sono stabili da settimane, si aggirano attorno ai 30 positivi. Fino a sabato di questi 3 erano ricoverati. Isolare le zone che mostrano di avere una maggior presenza del viru è un bene per tutti, secondo lui. «Ritengo corretta la proposta del sindaco Massaro perché abbiamo tre fronti da contrastare riflette -: quello dell'avanzata e della diffusione di varianti del virus che stanno prendendo sempre più piede e che manifestano un'aggressività, a volte, anche maggiore rispetto al virus di partenza. Quello dell'andamento del contagio che permane stabile nei numeri ma non si azzera completamente o almeno tende ad azzerarsi: anzi ci sono segnali di ripresa. Infine il fronte dello stato generale della popolazione che è stufa e non ce la fa più a rimanere all'interno delle restrizioni e l'allentamento dei comportamenti virtuosi e responsabili può facilmente generare delle situazioni pericolose di focolare. Quindi penso che l'unica arma sia andare oltre le limitazioni dei confini regionali e adottare delle procedure a livello provinciale o territoriale». Far da sé, insomma, per uscirne prima.

Paolo Vendramini, sindaco di Ponte nelle Alpi, è possibilista. Il suo non è un sì alla proposta di Massaro, al momento i numeri in provincia secondo lui non rendono necessaria una misura così drastica, ma se ne può parlare con l'Usl per tenersi pronti. «I contagi sono stabili al momento, perciò io credo che rispettando le linee guida e mantenendo alta l'attenzione il trend continuerà ad essere questo commenta Vendramini, rivelando un certo ottimismo -. La proposta di per sé è valida, si può parlarne con l'azienda sanitaria, ma aspetterei di vedere come vanno le prossime settimane. Ben vengano, in ogni caso, le proposte dal territorio: i sindaci sono il punto di partenza e di arrivo delle istanze della popolazione».

Giuseppe Casagrande, sindaco di Pieve di Cadore dove nei giorni scorsi si è innescato un focolaio, è assolutamente contrario. La sua comunità è ligia al rispetto delle regole, assicura, il contagio è ripartito da un singolo paziente zero e non a causa della rilassatezza delle persone. Insomma, punire tutti non è la strada giusta. «È troppo generico chiudere e basta, occorre valutare bene le cause del contagio spiega -, nel caso del mio territorio si parla di un'unica persona che l'ha diffuso perciò la misura mi sembra esagerata. Diverso sarebbe se scoprissimo bar aperti anche di sera, ma non è questo il caso». Contrario anche il collega di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin, che prima di stoppare il turismo sul territorio e richiudere la popolazione in casa ritiene sia doveroso richiamare tutti al rispetto rigoroso delle regole. «Quello che sta succedendo è l'effetto delle riaperture dichiara -. Il problema vero però sta nella condotta delle persone, nella scarsa attenzione. Una camminata in montagna non rappresenta alcun problema se poi non diventa l'occasione per assembramenti e leggerezza smisurata nell'uso delle mascherine. C'è poco da fare, mediare economia e salute pubblica è un'impresa ardua! Zone rosse sparse non credo possa rappresentare una soluzione».

