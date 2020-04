IL PIANO

ZOPPOLA È l'ultima opzione, la più difficile da mettere in campo perché stravolgerebbe (più di quanto non lo sia già in queste settimane) la quotidianità di persone anziane, fragili e abituate a una routine giornaliera, segnata da piccoli momenti e da gesti familiari. Ma per salvare il salvabile, alla casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola si sta pensando alla soluzione estrema, che consisterebbe nello spostamento temporaneo degli ospiti che risultano ancora negativi al Coronavirus. Tecnicamente si può fare, perché da giorni l'Azienda sanitaria ha messo in campo un'attività fatta di test ripetuti sugli ospiti della struttura ed è quindi più semplice individuare gli utenti che non hanno contratto il virus.

IPOTESI TRASFERIMENTO

L'operazione, per un ristretto numero di ospiti con problematiche particolari, è già iniziata: i primi trasferimenti in un'altra struttura sono avvenuti negli ultimi giorni, ma l'operazione che potrebbe essere messa in campo a breve riguarderebbe tutti gli utenti ancora liberi dal Covid-19. La possibilità è tra quelle al vaglio dell'Azienda sanitaria, anche se si preferirebbe evitare di andare fino in fondo per non turbare un equilibrio già fragile nella vita degli anziani della Micoli-Toscano. L'obiettivo sarebbe quello di proteggere a un livello sempre più alto i 40 ospiti negativi che si trovano ancora nella struttura di Castions. E il trasferimento permetterebbe anche di procedere a una maxi-operazione di sanificazione delle aree comuni e delle stanze. Sarebbero anche già state individuate le strutture alternative, anche se al momento non sono state rese note.

LA SITUAZIONE

Ieri mattina in casa di riposo è deceduta un'anziana, ma nei giorni scorsi aveva ricevuto l'esito negativo del doppio tampone. Era stata in stanza con una donna positiva, ma non si è trattato di un decesso per Coronavirus accertato. Positivo, invece, il decimo dipendente dall'inizio dell'emergenza. Si tratta di un caso asintomatico. La nuova zona rossa della struttura ospita i pazienti in eccesso rispetto ai 24 posti letto inizialmente dedicati alla gestione del Covid-19. Gli ospiti positivi all'interno della struttura sono 37, mentre quelli ricoverati in ospedale restano tredici. Dodici le vittime accertate.

I SINDACATI

Il Sindacato pensionati Cgil è pronto a costituirsi parte civile nei futuri processi nel caso in cui le inchieste della magistratura evidenziassero la possibilità di responsabilità e negligenze nella gestione dell'emergenza Covid-19 nelle case di riposo e nelle Rsa. Ad annunciarlo è il segretario regionale Roberto Treu. «Migliaia di anziani morti e contagiati nelle Rsa meritano verità e giustizia», dichiara, ribadendo il giudizio che ad aggravare la situazione possano essere state anche «inefficienza e ritardi nelle contromisure da adottare per limitare e circoscrivere il rischio di contagi». Al di là di eventuali sviluppi giudiziari, in ogni caso, lo Spi rilancia l'appello «alla trasparenza nel monitoraggio della situazione e a un costante confronto tra Regione, Aziende sanitarie, sindacati e utenti sulle strategie da adottare».

LA PROPOSTA

Intanto a livello regionale il vicepresidente del Fvg, Riccardo Riccardi, sta vagliando la possibilità di utilizzare una nave-ospedale da far ormeggiare nel porto di Trieste. Al suo interno potrebbero essere trasferiti alcuni ospiti delle case di riposo più problematiche del capoluogo giuliano. Non sono stati compiuti passi formali verso l'attuazione di questa soluzione, ma in ogni caso riguarderebbe in un primo momento soltanto le strutture promiscue di Trieste, come ad esempio le residenze inserite in dei palazzi cittadini occupati anche da residenti che non fanno parte del sistema dell'assistenza agli anziani.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA