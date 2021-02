L'ALLENATORE

FALCADE Il più giovane tra i 15 convocati ai campionati del mondo di Cortina d'Ampezzo è lui. Assieme a Filippo Della Vite, un altro classe 2001, Giovanni Franzoni è la mascotte degli azzurri. Considerato atleta polivalente, il giovane bresciano ha però nel cuore il gigante. Originario di Manerba del Garda e attivo in gare Fis dal novembre del 2017 prima con lo Ski College Veneto e poi con il Corpo Sportivo della Guardia di Finanza, in Coppa Europa Franzoni ha esordito il 20 febbraio 2018 a Sarentino in discesa libera (84º) e ha conquistato il primo podio il 14 febbraio 2020 a Sella Nevea in combinata (secondo). In Coppa del Mondo ha debuttato il 20 dicembre 2020 in Alta Badia in slalom gigante, non qualificandosi per la seconda manche. Risultati che hanno indotto lo staff tecnico della Fisi a convocarlo per Cortina 2021. Il suo primo appuntamento, sulle piste della Perla delle Dolomiti, è previsto per lunedì in combinata.

IL MENTORE

«Non l'ho chiamato e non gli ho neppure scritto per l'in bocca al lupo. Ma lui sa come sono fatto: poche parole e tanti fatti. Spero ci si possa vedere presto e comunicare a nostro modo, con gli occhi». A parlare, alla vigilia della gara iridata, è Moritz Micheluzzi, colui che ha allenato Franzoni per tre anni allo Ski College Veneto. Quarantaduenne di Vallada Agordina, l'appassionato climber è ora l'allenatore del Comitato regionale veneto. «Con Giovanni - ricorda - abbiamo vissuto anni intensi, sia in quantità sia in qualità. Le stagioni erano scandite più o meno allo stesso modo. Da giugno a settembre raduni in ghiacciaio di 4-5 giorni, ogni 10 giorni, in Italia ma anche in Austria e in Svizzera. In autunno si intensificava il lavoro per arrivare all'inverno in cui, tra gare e allenamenti, si sciava praticamente tutti i giorni. Cercavo, nelle pieghe dei tanti impegni, di programmargli dei riposi, magari per tornare a casa. Ma lui è uno tosto: sempre prima il dovere. Tant'è che in inverno dalla famiglia ci sarà tornato sì e no un paio di giorni. Fortunatamente, non ha mai sofferto di nostalgia. Era talmente coinvolto da quello che faceva, quindi sci e scuola, che tutto il resto veniva lucidamente messo in secondo piano. Si è sempre dimostrato impegnato, preciso, puntuale. Anche se qualche volta glielo avrei pure permesso, non ha mai sgarrato». Dall'anno scorso Franzoni è nelle Fiamme Gialle e il percorso condiviso con Micheluzzi si è diviso. «Ci sentiamo raramente - conclude l'ormai ex allenatore - ma è il mio modo di fare. Giovanni lo sa. Come sa che tiferò per lui».

R.G.

© riproduzione riservata

