Michele Bugliesi avversario di Luigi Brugnaro alle prossime amministrative? La sinistra, per il momento, dice no e rilancia la formula delle primarie. Articolo 1, Europa Verde / Verdi Venezia, Rifondazione Comunista, Possibile e Sinistra Italiana sono stati chiari: «stenta a uscire una soluzione largamente condivisa a causa di una immotivata ostinazione, in particolare da parte del Pd, a escludere il metodo trasparente e democratico delle primarie». Ma nel corso della nota diffusa ieri, i gruppi di sinistra sottolineano anche che «Michele Bugliesi non sembra ora in grado di rappresentare la sintesi necessaria». L'area rossa della città si rifiuta di dare per persa la battaglia elettorale di maggio («Brugnaro può essere sconfitto») e intende trovare una nuova candidatura forta. «Decisa insieme al popolo» e non, quindi, imposta dall'alto. Dovesse passare la linea delle primarie, dovrebbero avvenire la prima o la seconda domenica di marzo. Da lì, ci sarebbero due mesi di tempo per la campagna elettorale: proprio come successe nel 2015. Allo stato attuale, dunque, si profilano due candidati per le opposizioni a Brugnaro, uno della sinistra e uno del centrosinistra coi moderati, se non addirittura tre perché una parte del Pd potrebbe sceglierne un terzo.

