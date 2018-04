Micalizzi: «Così cambierà la viabilità in piazza De Gasperi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(Al.Rod.) «Disponibili a rivedere la viabilità in piazza De Gasperi». Dopo le proteste dei giorni scorsi, l'assessore ai Lavori pubblici Andrea MIcalizzi tende la mano ai residenti dell'area al centro di un piano di recupero apprezzato da chi abita in zona. Dopo l'abbattimento della palazzina ex Avis di via Trieste, infatti, è scattato il piano di recupero dell'area compresa tra via Trieste, piazza De Gasperi e via Tommaseo, con la revisione dei flussi viari. La nuova viabilità consente di raggiungere viale Codalunga da via Trieste...