Micalizzi: «Apriremo un ufficio dedicato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO MORONIPADOVA «Lo abbiamo chiamato Parco delle Mura e delle acque modificando il titolo iniziale perché acque, mura e spazi verdi sono nati insieme in questa città». L'assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Micalizzi prefigura quella che potrebbe diventare un'occasione ulteriore per il turismo. Un giro non fra i resti ma tra le mura di una città fortificata che sono tutt'ora in piedi, ricordo di un sistema difensivo sviluppato su 11 chilometri di perimetro. «Ad esempio fra il Baluardo Moro II e Moro I (siamo in via Sarpi sulla...