L'APPELLO

SAN DONÀ DI PIAVE «Anna è bloccata in Honduras e non riusciamo a portarla a casa. È barricata nell'abitazione della famiglia ospitante da ormai 15 giorni, da quando il Paese ha dichiarato il coprifuoco per arginare il diffondersi del coronavirus, sospendendo tutto il traffico aereo. Temiamo per la sua sorte, ha appena 17 anni. I supermercati sono chiusi da una settimana, l'acqua è razionata, pure l'elettricità e fra un po' comincerà a scarseggiare anche il cibo. La città è pattugliata dall'esercito che presidia strade e ponti. Nessuno può uscire. Già prima la situazione non era delle migliori per la povertà diffusa e adesso che la crisi viene aggravata dall'emergenza sanitaria abbiamo paura di cosa potrebbe succedere sul fronte delle rivolte sociali. Aiutateci, vi prego». Un appello pubblico disperato quello di mamma Romina Perissinotto e papà Luca Zorzetto, di San Donà, dopo i ripetuti tentativi di interessare la Farnesina.

ORE DI ANGOSCIA

«Parliamo anche a nome di altre 35 famiglie italiane che vivono la stessa nostra angoscia, tutte con figli minorenni. Abbiamo creato una chat comune con la quale oltre a scambiarci informazioni decidiamo anche le iniziative comuni per sensibilizzare le istituzioni. Con Anna ci sono anche due ragazzi di Brugine e di Gaiarine» spiega Romina.

Studentessa del quarto anno al Galilei, il liceo scientifico della città del Piave, ha vinto una borsa di studio per una esperienza all'estero con Intercultura, scegliendo il paese dell'America centrale che si affaccia sul mar dei Caraibi: partita lo scorso agosto, doveva rientrare a luglio. Puerto Cortes, sulla costa, la sua destinazione. «Sono sette mesi che non la vediamo se non tramite le videochiamate. Per il momento sta reggendo dal punto di vista psicologico ma non so per quanto continua Romina perché i giorni stanno passando e non si intravvede una soluzione a breve. La sua mamma ospitante lavora in uno studio medico e per il rischio di un eventuale contagio, Anna ha dovuto traslocare da una sua parente, senza valigie, senza nulla. Vive da reclusa come il resto della popolazione. Sono sospesi anche i trasporti interni, di qualsiasi tipo».

LA STRETTA

La stretta in Honduras è scattata a metà marzo quando si sono registrati i primi due casi di Covid-19, importati da altrettanti cittadini rientrati dalla Svizzera e dalla Spagna: ora ce ne sarebbero cinquanta in una realtà in cui la sanità non ha certo gli standard europei.

«Intercultura, che è un'agenzia seria, ci aveva rassicurati. Forse si sono presi in ritardo. Prima hanno interrotto i programmi in Italia e in Europa e quando è stata dichiarata la pandemia hanno cominciato a richiamare gli studenti in giro per il mondo. La speranza è che vengano recuperati con un volo di Stato. Ma finora non si è sbloccato nulla. Possibile che non interessi il destino di questi 36 giovani italiani, travolti senza colpa da una cosa del genere? Danimarca e Stati Uniti sono riusciti a portare a casa i loro ragazzi. Ormai non sappiamo più come muoverci. Ho telefonato anche al mio sindaco, il dottor Andrea Cereser che mi ha garantito che farà quanto in suo potere per darci una mano».

E Cereser si è già attivato: «Ho interessato l'onorevole Sara Moretto che sta seguendo altre vicende simili. L'augurio è che tutto si risolva per il meglio nel minor tempo possibile».

Monica Andolfatto

