LA TESTIMONIANZA

BELLUNO «Sono contenta di vaccinarmi: spero sia il primo passo per un ritorno alla normalità». Paola Fullin, infermiera coordinatrice del reparto Medicina Covid di Agordo, è stata la prima persona a essere vaccinata nel tendone dell'Usl 1 Dolomiti a Belluno. Erano le 12.45, prima di lei solo la collega Antonia Resenterra, che ha ricevuto la dose al Santa Maria del Prato. Paola ha ricevuto la dose al drive in del San Martino, seduta in macchina, la collega Valeria Fiocco a cui è stato somministrato il vaccino qualche minuto dopo. «Siamo dei privilegiati hanno spiegato insieme . Ma c'è anche un po' di timore: questo vaccino non è stato sperimentato a lungo. Però siamo consapevoli della sua importanza».

IL PRIMATO

Verso le 12.30 si sono avviate verso il tendone e hanno scoperto la spalla per il vaccino. Ma prima ancora si sono scattate un selfie per immortalare il momento. «Circa dieci giorni fa abbiamo saputo di essere nella lista ha ricordato Paola Fullin . Ci ha chiamato il direttore medico dell'ospedale, avvisandoci che il 27 sarebbero arrivati i vaccini. Sono felice. È il primo tassello che mettiamo contro questo virus che ci ha rovinato la vita, non solo a livello lavorativo ma anche di vita sociale e familiare». Fullin coordina gli infermieri di Medicina Covid all'ospedale di Agordo. Anche lei ha dovuto compilare una lista di nomi da fornire all'Usl 1 Dolomiti in vista della campagna vaccinale. «Ho scelto una oss e un'infermiera del mio reparto ha continuato . Oggi faremo la prima dose e tra 21 giorni la seconda». La vaccinazione, che sarebbe dovuta cominciare alle 12, è slittata di oltre 30 minuti. «Ho una bambina di 9 anni ha raccontato, nell'attesa, Paola Fullin . Mi ha fatto alcune domande sui vaccini e le ho spiegato cosa sarebbe andata a fare la mamma. Ha risposto che vorrebbe farlo anche lei ma i bambini per ora non possono. Comunque è orgogliosa che io sia qui. Il virus ha rovinato la vita agli adulti ma anche ai piccoli che non possono più giocare insieme, fare le feste di compleanno, trovarsi al parco, nulla. La vita è cambiata per tutti».

LE RISPOSTE

Ieri mattina non ci sono state proteste no vax né a Belluno né a Feltre, ma sono tanti, ancora, gli scettici e i negazionisti. «Si fa fatica a dare una risposta a chi nega questa pandemia ha sottolineato Fullin Ho paura che qualsiasi parola si dica non serva a niente. I numeri che ci sono ora in provincia, legati ai nuovi positivi, lo dicono chiaro e tondo. Ad Agordo siamo impestati». Da qualche settimana, infatti, i focolai si sono spostati nella parte bassa della provincia con numeri importanti soprattutto in Agordino. «Avranno avuto sicuramente un amico o un familiare positivo ha continuato l'infermiera Non tutti hanno la fortuna di rimanere asintomatici. Se negano l'evidenza c'è poco da fare». La soluzione però è una sola: «Più persone si vaccineranno e più la società sarà sicura». Dopo il vaccino, le due colleghe agordine hanno parcheggiato l'auto per i 15 minuti di attesa previsti. «Per il momento stiamo bene hanno detto sorridendo . Solo un po' di freddo ma è la temperatura esterna. Tutte le grandi malattie sono state debellate con un vaccino. Quindi: o così o una vita con le mascherine». Fabio Bortot, Medico di Medicina Generale, fra i vaccinati a Belluno, commenta: «La Medicina di Famiglia partecipa con entusiasmo a questa giornata di avvio della campagna vaccinale anti-Covid. Io e i miei colleghi metteremo a disposizione, come già sperimentato per la vaccinazione antinfluenzale e per l'esecuzione dei tamponi, tempo ed energie, per garantire l'immunizzazione ai nostri assistiti». (D.P.)

