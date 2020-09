Luca Battistella è stato consigliere comunale di maggioranza con delega all'Innovazione e Smart city. Si è ricandidato nella lista Brugnaro sindaco, ha ottenuto 99 voti e rimarrà fuori da Ca' Farsetti. «Il mio risultato può sembrare strano, ma non sono il tipo che va a grattare le porte delle persone - esordisce - Non mi sono speso per me, ma per il gruppo, e adesso torno a tempo pieno al mio lavoro di architetto. Spazio ai giovani - prosegue - io ho 60 anni, la mia esperienza l'ho fatta, imparando tanto e restituendo molto al territorio, la mia squadra ha vinto, il mio amico Luigi ha trionfato». Quale potrebbe essere stato il problema? «Ho condotto una campagna elettorale soft, mirata solo a conoscenti e amici, con l'intento di partecipare. L'alternanza è giusta, non ne faccio un dramma. Mi auguro solo che si continui il nostro lavoro su Smart city, fondamentale soprattutto in una città come questa». Come giudica il quinquennio? «Nel 2015 è stato difficile, partivamo da zero, e tutto quello che è venuto è stato un successo. Abbiamo girato l'Europa seguendo progetti internazionali applicati poi al territorio, come alla Gazzera con Smarter together. Ora rimango disponibile - conclude in modo propositivo - e se il sindaco ha in mente qualcosa io sono qui».

