«Mi dai una sigaretta?». Al rifiuto parte un pugno: rischia di morire

VIOLENZAPADOVA «Ehi, amico, me la dai una sigaretta?». E al rifiuto parte un gancio che spappola la milza all'uomo che gli aveva negato la bionda. Vittima un senza tetto italiano, di 32 anni, che vagabondava per piazza Garibaldi intorno alle 23 di mercoledì assieme alla compagna, italiana e senza fissa dimora pure lei. La vita per strada è dura, lo sanno bene i due fidanzati che hanno scelto di condurre un'esistenza fuori dagli schemi, ai margini. Ma il 32enne mai avrebbe pensato che avrebbe rischiato di morire per non aver dato una...