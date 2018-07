CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MEZZORA DA INCUBOPADOVA Bancarelle volate in aria, infiltrazioni al Pedrocchi, ragazzi che attraversano il parco Milcovich in pedalò, via Tiziano Aspetti trasformata in una sorta di Canal Grande, tram bloccato, decine di alberi abbattuti, finestre del Bo in frantumi e alberi su case e camper. Parlare di bollettino di guerra, questa volta non è eccessivo. I DANNIIl nubifragio che si è abbattuto ieri pomeriggio anche sulla città, facendo cadere in 20' ben 30 mm di pioggia, ha lasciato dietro di sé allagamenti, danni ingenti e polemiche...