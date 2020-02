VENEZIA Ha ammesso le proprie responsabilità nel corso dell'interrogatorio che si è svolto davanti al giudice di Venezia. Ed alla fine resta in carcere Lucio Cavallarin, 54 anni residente a Chioggia, finito a Santa Maria Maggiore dopo un controllo nei suo confronti che era stato realizzato dai carabinieri e dai finanzieri nell'ambito dell'operazione Tsunami. Ieri mattina l'uomo, incensurato, è stato interrogato dal giudice Battistuzzi. Difeso dall'avvocato Marco Zanchi, Lucio Cavallarin ha sostanzialmente ammesso tutte le proprie responsabilità in merito al mezzo chilo di cocaina che gli investigatori hanno trovato all'interno della sua abitazione di Chioggia. L'uomo era entrato a far parte del mondo della droga dopo aver perso il proprio lavoro alcuni anni fa. E in questo scenario è probabile che la scelta sia dovuta al fatto che l'uomo doveva sostenere le spese di mantenimento della propria famiglia. In ogni caso, al termine dell'interrogatorio, l'avvocato Marco Zanchi ha formulato la richiesta di arresti domiciliari per il suo assistito. Il giudice lagunare ha rigettato questa istanza per cui ora il legale è intenzionato ad affrontare il processo. Con ogni probabilità l'avvocato Zanchi, per il suo assistito, punterà ad un patteggiamento.

