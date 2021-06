Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ESTATE DI TRENITALIABELLUNO Bus dalla stazione al Nevegal per scendere lungo i percorsi di down hill del Colle e bus da Calzalzo alle Tre Cime, o ancora da Ponte in Val di Zoldo: le nuove proposte di Trenitalia guardano anche al turismo in quota. Forse questa è la volta buona, forse davvero l'integrazione ferro gomma di cui si parla da anni nel Bellunese come fondamentale volano per il turismo slow di chi ama viaggiare lentamente e...