«Mettiamo i parcheggi a pagamento» ma la proposta viene bocciata da tutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Nessuna dichiarazione ufficiale da parte dell'Alpe del Nevegal all'uscita dell'incontro. «Parleremo quando ci sono novità» sono le poche parole affidate ai taccuini dei cronisti che attendevano l'uscita dei protagonisti. Nell'incontro, invece, i vertici della società hanno messo sul piatto una possibile via d'uscita per tamponare le perdite che si aggirano sui duecentomila euro l'anno, pur in assenza di debiti.La soluzione prospettata è stata quella di mettere a pagamento i parcheggi del Piazzale. Un introito annuo che secondo gli...