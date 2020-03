INGEGNO DIDATTICO

PONTE NELLE ALPI Il coronavirus? Un nemico da catturare? Le indicazioni su come starnutire per non far propagare il contagio? Una rima baciata. E così l'intero decalogo dell'Istituto Superiore di Sanità ed il decreto del Consiglio dei Ministri che danno consigli e dispongono misure per contrastare il virus che sta paralizzando l'Italia sono diventati una filastrocca. Insomma: una disposizione di legge a colpi di rima per aiutare i bambini a memorizzare i comportamenti da assumere.

A ridurre l'acerba materia del decreto e del decalogo in versi e a costringerla alla strette regole poetiche della rima baciata e all'alternarsi dei versi, è stata Virginia Caneve, maestra della scuola Primaria dell'Oltrerai di Ponte nelle Alpi. L'insegnante, non nuova a redigere efficaci filastrocche per i suoi alunni, doveva produrre del materiale per la didattica a distanza e fornire in questo modo indicazioni ai suoi 14 alunni della classe 2^ dell'Oltrerai per studiare e rimanere allenati in questi giorni di forzato riposo ed astensione dalle lezioni.

COMUNICARE AI PIÙ PICCOLI

«Ho cercato un modo un po' simpatico per veicolare delle informazioni in una maniera adeguata ai bambini dice l'insegnante - per far sentire loro che noi ci siamo e nel contempo dare dei compiti. Così una sera mi sono messa a scriverla. Poi ho pensato che potesse essere utile anche ad altri bambini e dopo averla inviata alla mia classe, l'ho fatta avere anche alla Dirigente Scolastica che è sempre molto attenta a questi temi e ha deciso di pubblicarla sul sito della scuola».

Nel 2015 una raccolta di filastrocche della stessa maestra Virginia aveva anche visto l'edizione sotto il titolo La coppa del re: in quel caso i versi, illustrati dalla maestra Sara Antoniacomi, erano dedicati alla grammatica. Ed è proprio qui (https://www.icpontalpi.edu.it/) che ora tutti possono vederla e apprezzarla.

Giovanni Santin

