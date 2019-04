Meteo, le previsioni tengono lontani i turisti dalle spiagge

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

JESOLOMeteo incerto, piovono disdette e l'occupazione alberghiera diminuisce. A salire, come accaduto in altre occasioni simili, è la rabbia degli operatori. E' la conseguenza delle pessime previsioni meteo. Soprattutto tra Jesolo e Cavallino-Treporti. Da almeno una settimana diversi siti on line hanno indicato pioggia per l'intero weekend. E per questo tra i 200 hotel aperti nel negli ultimi giorni si sono registrate le prime disdette della stagione. Non senza le immancabili polemiche, perché ieri il tempo è stato bello mentre per oggi...