DIETRO LE QUINTE

CORTINA L'accuratezza delle previsioni meteorologiche e climatiche è determinante per l'organizzazione di un evento di rilievo, come i Campionati del mondo di sci alpino. Per questo Fondazione Cortina 2021 si avvarrà di una squadra composta da tecnici dei servizi meteorologici locali del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e delle due province autonome di Trento e di Bolzano. In passato, nell'organizzazione delle gare di Coppa del mondo sulla Tofana, in condizioni avverse, accadde più volte che l'apporto dei meteorologi fu decisivo per salvare una gara, per riuscire a farla disputare in una finestra di tregua del maltempo, prevista dai meteorologi con la precisione di minuti, non soltanto di ore. Solitamente la gara più a rischio è la discesa libera, per improvvise precipitazioni nevose o per la pioggia, che rendono la superficie della pista morbida, quindi pericolosa. Possono creare difficoltà per la regolare disputa di una discesa anche la nebbia o le nuvole, che pregiudicano la velocità, fattore primario di sicurezza per chi si butta sugli sci ben a velocità che vanno ben oltre 100 chilometri all'ora. Questi dati agevolano anche il lavoro di preparazione della pista: l'annuncio di un drastico rialzo della temperatura induce a procurarsi e a utilizzare il sale, per compattare la neve, che non si sfaldi al caldo. Al contrario, la previsione di gelate notturne consente di bagnare il tracciato, affinché si possa compattare per la gara dell'indomani. Infine, ma non ultimo, è il lavoro degli skimen ad avere un importante aiuto dalle previsioni meteorologiche e climatiche, per scegliere il tipo di impronta della soletta o la composizione chimica della sciolina.

COLLABORAZIONE

Come ha dichiarato Flavio Roda, presidente della Federazione italiana sport invernali, la squadra azzurra punta a portare a casa almeno quattro medaglie ai Mondiali di Cortina, per migliorare i tre allori dell'ultima edizione. Come accade per tutti gli sport all'aperto, e tanto più per le discipline della neve, le prestazioni sportive sono fortemente legate al meteo. Per offrire a tutti gli atleti in gara il massimo delle informazioni sulla situazione meteorologica e le condizioni della neve, a controllare umidità, vento, caratteristiche dei cristalli ci saranno l'ufficio meteorologia e prevenzione valanghe dell'Agenzia per la protezione civile della Provincia autonoma di Bolzano Suedtirol; l'ufficio previsioni e pianificazione Meteotrentino della Provincia autonoma di Trento e l'osservatorio meteorologico regionale di Arpa Friuli Venezia Giulia. A coordinare tutte queste componenti sarà il servizio neve e valanghe dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, che ha sede ad Arabba di Livinallongo, nel cuore delle Dolomiti, e che vanta un'esperienza pluriennale nella meteorologia per eventi sportivi montani nazionali e internazionali. Nel dettaglio i meteorologi e i nivologi, gli esperti di neve, produrranno ogni giorno un bollettino meteo specifico per la zona di Cortina; ogni giorno illustreranno la situazione meteo alla riunione serale dei capisquadra, nella quale si programma l'attività dell'indomani di allenamento o di gara. Durante le competizioni forniranno l'assistenza in diretta, con analisi della situazione meteo e aggiornamento delle previsioni e nowcasting. Inoltre in condizioni meteo in forte evoluzione, che possano influire all'ultimo momento sullo svolgimento delle gare, sarà fornita un'analisi anche al primo mattino. L'impegno sarà assai più gravoso rispetto alle esperienze passate, quando si trattava di tenere sotto controllo un periodo breve, di alcuni giorni, per le gare di Coppa del mondo. In questo caso si devono monitorare due settimane, nelle quali si disputeranno ben tredici gare. Senza dimenticare che solitamente febbraio è uno dei mesi dell'inverno con più frequenti e abbondanti precipitazioni.

Marco Dibona

