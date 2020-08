METEO E VACANZE

JESOLO Alta marea e vento di scirocco, per tutta la scorsa notte e per gran parte della giornata di ieri la mareggiata ha spazzato la spiaggia di Jesolo.

Contenuti, per ora i danni, anche se le pessime previsioni meteo hanno scatenato una vera e propria fuga di turisti dalla città. Tantissime le disdette, tanto che ieri sera hanno perfino chiuso i primi hotel nella zona del faro e in quella della pineta. Bloccata per tutta la mattina, via Roma destra, con lunghe code in uscita. Un chiaro segnale di difficoltà per il mese di settembre che, dopo il boom di presenze del passato, quest'anno rischia di registrare un netto cambio di tendenza.

DISDETTE E POLEMICHE

Del resto senza gruppi e senza grandi eventi di richiamo, tutti cancellati per effetto delle norme di contenimento del coronavirus, l'unica speranza è ancora legata al meteo. Con il sole e il caldo potranno infatti tornare gli ospiti stranieri e i pendolari nei weekend, nel caso contrario il rischio è quello di avere una chiusura di stagione anticipata, con altri hotel pronti a chiudere già da sabato prossimo. Insomma, nulla a che vedere con il tanto decantato allungamento stagionale, quest'anno sempre più difficile.

Ed è per questo che negli ultimi giorni molti operatori hanno contestato le previsioni che hanno indicato pioggia per tutto il fine settimana che invece, tranne ieri mattina, è stato all'insegna del sole. A interpretare il malcontento della categoria è il noto albergatore Matteo Rizzante, che sabato scorso ha usato i social per mostrare il sole sulla spiaggia: «Siamo alle solite attacca purtroppo certi siti meteo non si rendono conto dei danni che fanno con le loro previsioni. Per tutta la scorsa settimana siamo stati subissati di informazioni di un certo tipo, nella realtà a Jesolo, fortunatamente, non è successo nulla e tranne la pioggia di ieri mattina il weekend è stato all'insegna del bel tempo. Le disdette e le partenze anticipate ci sono state in ogni struttura, più di qualche ospite ha confidato di avere paura per quello che poteva accadere e invece non è successo nulla. Noi ci abbiamo rimesso, gli ospiti hanno perso almeno una giornata di vacanza. E' una situazione che va affrontata una volta per tutte».

MAREGGIATA

Sulla spiaggia di Jesolo, ma anche su tutta la costa veneziana, non è invece mancata la mareggiata, destinata a lasciare ancora una volta il segno anche se per il momento i danni, secondo Federconsorzi, sono «limitati».

Come sempre le criticità maggiori si sono registrate nella zona della Pineta, dove le onde hanno formato il solito scalino sulla battigia, facendo sparire alcune fette di sabbia, un particolare verso la foce del Piave dove sono stati erosi i tratti di arenile ripristinati lo scorso giugno. In ogni caso per avere una conta dei danni precisa bisognerà attendere che la situazione si calmi. Immancabile la preoccupazione per gli ospiti che frequentano questa zona della spiaggia. Comitato Pro-Jesolo Pineta in genere però le mareggiate non accadono ad agosto, non osiamo immaginare cosa potrà accadere fra un paio di mesi». Problemi sono stati segnalati anche sulla spiaggia di Eraclea mare e Caorle, soprattutto per quanto riguarda il materiale spiaggiato a riva tra tronchi e rami trasportati in mare dai fiumi e poi riversarti sulla spiaggia. Per questo ieri gli operatori hanno avviato una raccolta straordinaria del materiale mentre Unionmare ha parlato di «situazione sotto controllo».

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA