CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

METEO E DISAGIVENEZIA Quella di ieri è stata la prima nebbia fitta della stagione e i veneziani se ne sono accorti dal rumore. Se la nebbia è, per sua natura, silenziosa, i mezzi che l'attraversano sono in un certo modo costretti a farsi sentire. E così ha fatto attorno alle 5 del mattino una nave da crociera che è entrata in porto con l'ausilio del solo radar e segnalando il proprio passaggio con la sirena. Un suono non proprio leggero, che ha svegliato molta gente e non solo chi si affaccia sul bacino di San Marco o sul canale della...