METEO E DECISIONIVENEZIA Puntuali come l'autunno, le prime acque iniziano a bagnare Venezia. E le imprese sono pronte a sollevare il Mose già da questo pomeriggio, allertate dal Comune per lo scirocco previsto in questi giorni: domani infatti è prevista una marea di 110 centimetri alle 11-11.30 di mattina, con quel margine di errore di 35 centimetri che rappresenta l'intervallo in cui si può decidere di alzare il Mose. Ma tanto basta per...