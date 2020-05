IL DATO

BELLUNO Rimangono 19 i positivi tra gli operatori sanitari. Nove infermieri, tre medici, quattro Oss, ai quali si aggiungono altri tre dipendenti Usl. Tutti guariti invece i cinque tra medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che erano stati contagiati e costretti alla quarantena. In totale i guariti, tra chi ha combattuto il virus in prima linea, sono ben 97. Un numero che permette di tirare un sospiro di sollievo e che alleggerisce i carichi di lavoro per i colleghi rimasti al fronte. Meno confortante invece il quadro che emerge sul lato delle strutture per anziani. Tra gli ospiti delle case di riposo, rimangono infatti 175 gli infetti a fronte di 101 guariti e ben 76 decessi. Dei quasi tremila ospiti delle strutture per anziani della provincia più della metà sono stati sottoposti al test per coronavirus.

COMUNI COVID FREE

L'elenco dei comuni covid free intanto continua ad allungarsi ed ora ne conta 27, nel pieno dell'epidemia si contavano invece sulle dita di una mano: Auronzo, Borca, Canale d'Agordo, Cencenighe, Cibiana, Colle Santa Lucia, Domegge di Cadore, Falcade, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo, Longarone, Ospitale, Perarolo, San Gregorio, San Nicolò, San Pietro, San Vito, Santo Stefano, Selva di Cadore, Sospirolo, Soverzene, Val di Zoldo, Vallada Agordina, Vodo e Zoppè.

GUARITI

Belluno è il comune dove è censito il maggior numero di guariti: in città sono 76 le persone che hanno superato la malattia, a fronte di 7 decessi. A ruota segue Cortina dove i guariti sono a quota 72 e i decessi sono stati 4, 70 i guariti a Feltre con due persone morte. A pagare il prezzo più alto in termini di vite umane, secondo i dati della Regione, è stato il comune di Borgo Valbelluna dove sono stati registrati 29 decessi a seguire a ruota il comune di Pedavena con 23. La somma dei due comuni è quindi circa la metà di quelli avvenuti nell'intero territorio della provincia di Belluno.

NUOVO DECESSO

Sul fronte del sacrificio di vite pagato al virus dalla provincia di Belluno ieri c'è stato un altro decesso. A perdere la vita un paziente di 91 anni, residente in provincia, le cui condizioni si sono aggravate dopo aver contratto il virus. Chiaramente, anche in questo caso, sono in corso gli accertamenti per stabile le cause del decesso da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Secondo le tabelle ufficiali i decessi dei bellunesi, esclusi quindi i pazienti di altre province morti nelle strutture dell'Usl Dolomiti hanno raggiunto quota 104.

IL CONTAGIO

Per la provincia di Belluno le ultime 24 ore sono state ancora a contagio zero. Nessun nuovo positivo è stato individuato. I pazienti positivi sono 346. Secondo il più aggiornato dei bollettini diffusi dalla Regione (quello delle 17 di ieri) i bellunesi che si trovano ancora in isolamento fiduciario sono 672. Un paziente continua a lottare per la vita nel reparto di terapia intensiva mentre sono otto i pazienti ricoverati nel reparto. Zero quelli ricoverati a Feltre. Dieci i ricoverati nell'ospedale di comunità di Belluno ed altrettanti quelli ricoverati nell'ospedale di comunità di Agordo. Vuoto invece quello di Alano.

AZ

