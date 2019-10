Mestre, via libera del Comune al 5 stelle affacciato sull'M9

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RICETTIVITÀMESTRE Sarà a 5 stelle con 130 stanze e un'area wellness l'hotel che sorgerà al posto dell'ex sede Telecom di via Carducci. E verrà girato di 180 gradi rispetto alla struttura attuale perché l'entrata principale sarà sull'M9, mentre quella secondaria su via Carducci. La Giunta, come avevamo preannunciato ieri, ha dunque approvato la delibera proposta dall'assessore all'Urbanistica Massimiliano de Martin che vara l'accordo pubblico-privato per riqualificare l'area di circa 2.645 metri quadri. «La delibera verrà presto...