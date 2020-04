TRISTE BILANCIO

MESTRE Il tributo alla pandemia di Mestre continua a essere altissimo. Sale a 23 il numero delle vittime nella terraferma lagunare (un quarto del totale, 95), di cui tre solamente ieri. Nella giornata più nera del virus (dieci i decessi accertati dall'Ulss) la zona di Favaro, Zelarino e Mestre si conferma il triangolo delle bermude del Covid.

Favaro e Mestre piangono Paolo Gatto, 84 anni. L'uomo viveva nella zona di via Indri, e aveva fondato, oltre 30 anni fa, lo storico negozio di ottica di Galleria Toniolo. Una vita passata tra lenti e occhiali, per poi passare il testimone al figlio, Michele. Lui, così come la sorella Cristina e la moglie di Paolo, Nerina, sono in quarantena da quando è stato diagnosticato il coronavirus all'84enne. L'uomo era malato: le patologie pregresse, probabilmente, hanno spianato la strada al Covid che, in un corpo tanto debilitato, non ha certo giovato. A Favaro Gatto era un'istituzione: presente a tutte le attività del quartiere, sempre in prima linea e disponibile in tutte le varie iniziative.

Quartiere che, peraltro, con lui è già arrivata a contare sei vittime. «Mi stringo al dolore della famiglia - commenta l'assessore Renato Boraso, anche lui di Favaro - e a quello della comunità, che piange la scomparsa di sei amici e concittadini in pochi giorni». La conta, però, purtroppo non si ferma qui. Sempre ieri, il virus si è portato via Camillo Carraro, 62 anni, e una donna, M.I.I., 86 anni, entrambi di Mestre. L'anziana è deceduta all'ospedale Covid di Dolo.

BOLLETTINO DI GUERRA

Il bollettino di guerra è iniziato il 2 marzo, con Umberto Pavan, 79 anni, fruttivendolo in pensione del mercato di via Fapanni. Poi è stata la volta di Luciano Carniato, 79enne di Favaro, cardiopatico, a una settimana di distanza, il 9 marzo. Sempre di Favaro, scomparso il 10 marzo, il 98enne Giuseppe Gaiotto e Mario Trevisan, 78 anni, morto dieci giorni più tardi. Nel mezzo, altri due anziani di Mestre: un 88enne e un 82enne, morti a Mestre rispettivamente l'11 e il 12 marzo. Il 19 marzo, l'elenco si è allungato con il 55enne Raul Ziliotto, anche lui cardiopatico e diabetico. E ancora: Lucia Lionello, 81enne di Corso del Popolo, colonna del volontariato, Francesco Scaramuzza, il più giovane con i suoi 52 anni, operaio delle officine aeronavali residente a Favaro ed Eugenio Stefani, 73 anni, ex presidenti della società di ciclismo Coppi Gazzera. A questi si aggiungono i casi degli ultimi giorni, fino ad arrivare ai tre di ieri e chiudere il conto, quindi, a 23.

La maggior parte dei decessi, va precisato, riguardava persone già malate e per cui il contagio del Covid può essere stata solo una concausa di morte. Concausa che, però, a volte può rivelarsi determinante. Scaramuzza, per esempio, malato di tumore, aveva dovuto interrompere la chemioterapia per curare il virus. C'è anche chi, però, come Umberto Pavan, aveva una salute di ferro prima di contrarre la malattia. L'uomo ha attraversato tutte le fasi del virus, dal ricovero in pronto soccorso alla terapia intensiva. Fino alla morte.

A SPINEA

Anche a Spinea è arrivata la terza vittima. Terza vittima con il coronavirus tra i cittadini di Spinea. Ieri è mancato Nicola Crispo, aveva 78 anni e viveva con la moglie Vanda nella zona della Fossa ed era conosciuto tra i parrocchiani di Santa Bertilla, chiesa frequentata dalla coppia. L'uomo, deceduto all'ospedale di Dolo, oltre alla moglie lascia anche tre figli Maurizio, Luca e Stefano, i nipoti e tanti parenti e amici che non potranno, in questo momento delicati, salutarlo con un funerale. «Purtroppo oggi ci hanno informato di un altro decesso - ha scritto il sindaco Martina Vesnaver -. È molto doloroso anche per noi che stiamo cercando di gestire quest'emergenza, vedere che purtroppo gli sforzi non bastano. E sapere che non è possibile dare l'ultimo saluto con una cerimonia aumenta il peso di questo dolore».

Davide Tamiello

Melody Fusaro

